Составлен рейтинг направлений для длительного отдыха в мае

Евпатория стала одним из самых популярных направлений для длительного отдыха в майские праздники. В среднем туристы останавливались здесь на 7 ночей. Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2792 рублей.

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Об этом рассказали аналитики сервиса бронирований отелей и квартир Твил.ру.

На первом месте по популярности оказалась Голубицкая в Краснодарском крае, где туристы останавливались на 10 ночей.

В Пионерском в Калининградской области и кубанском курорте Ейск в среднем номера и квартиры бронировали на 8 ночей.

Кроме того, в десятку популярных мест, где россияне провели майские праздники, попали Феодосия, Кучугуры, Железноводск, Сочи, Светлогорск Пятигорск.

Ранее стало известно, что Анталия возглавила список самых худших курортов для отдыха по версии британских экспертов.

Также сообщалось, что внутренний туризм в России продолжает демонстрировать динамичный рост, опережая показатели выездного туризма.