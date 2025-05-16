Опубликован топ направлений для летнего отдыха у россиян в этом году

В этом году столица вошла в топ-5 популярных летних направлений у россиян, количество бронирований гостиниц в этот период увеличилось почти на 30%. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Мы выделили топ-10 регионов по количеству бронирований гостиниц за летний сезон. Краснодарский край на первом месте – 29,3% от общего числа бронирований, количество бронирований сократилось на 26,6%. На втором месте – Санкт-Петербург, общая доля бронирований – 13%, что выше почти на 28% по сравнению с прошлым годом. Следом идет Крым – 9,6%, рост составляет 50%. Москва – 8,3%, рост на 27%, Ставропольский край – 5% от общего объема бронирований, рост – 11%, Калининградская область – 3,4% рост – 10,8%, Московская область – 2,4%, рост на 23%, Татарстан – 2,2%, рост – 15,6%, Дагестан – 2%, рост почти на 30% и Приморский край – 1,5%, рост почти на 20%», – сказал Уманский.

Он добавил, что спрос на летние путешествия по России вырос почти на 10% в этом году.

«На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летний период в объеме – 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мы фиксируем небольшое снижение продолжительности поездок», – пояснил Уманский.

По его словам, средняя стоимость суток проживания в гостинице в РФ в летний период составляет – 12 тыс. 21 руб., что на 12,4% больше прошлогодних показателей.