К чему могут привести новые правила досмотра в Пулково

С 18 мая пассажиры, вылетающие из аэропорта Пулково, могут столкнуться с задержками рейсов или отсутствием бортового питания. Причиной стали изменения в правилах досмотра, введенные из-за поправок в российское законодательство.

© РИА Новости

Ранее поставщики питания могли проходить досмотр за пределами аэропорта, но теперь проверка продуктов разрешена только на территории терминала. Это коснется одного из ключевых операторов компании «Транспит Северо-Запад», чей производственный цех расположен в авиагородке, а не в самой воздушной гавани.

«Раньше мы досматривали питание в авиагородке, после чего его доставляли в аэропорт под контролем. Теперь такой возможности нет – это запрещено законом», – пояснили представители Пулково.

Поставщик намерен продолжать работу, но процесс досмотра переведен в «более ручной режим», что может замедлить доставку еды на борт. В аэропорту признают: это способно повлиять на график вылетов.

Единственный оператор, чье производство находится на территории Пулково, – «Аэромар», он продолжит работу в штатном режиме.

По данным «Известий», ряд авиакомпаний уже выразили обеспокоенность. Некоторые направили обращения в аэропорт, а «Транспит Северо-Запад» подал жалобу в ФАС. В ведомстве подтвердили, что обнаружили признаки нарушения законодательства, но подробности не раскрывают.