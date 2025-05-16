В России ожидают роста турпотока из-за рубежа

Туристический поток в Россию из-за рубежа летом 2025 года может увеличиться на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

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«Что касается въездного туризма, то здесь мы ожидаем от летнего сезона роста туристического потока на 15%. Ключевым барьером, не дающим ему расти большими темпами, мы считаем недостаток авиаперевозки с зарубежными направлениями», — сказал он.

По словам главы РСТ, высокий спрос на поездки в Россию наблюдается со стороны туристов из Ближнего Востока.

«В ближайшее время мы рассчитываем на постановку рейса из Саудовской Аравии, там тоже мы видим значительный потенциал спроса на поездки в Россию. В целом география туристического спроса достаточно широкая: помимо Ближнего Востока это и Индия, и страны Персидского залива, активизировался Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия и даже Тайвань», — отметил Уманский.

Самые востребованные направления в России для иностранных туристов - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

«Растет спрос самостоятельных туристов. Мы фиксируем рост числа самостоятельных туристов на 23%. В основном это туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая», — сообщил президент РСТ.

Более 22% от всего въездного турпотока в РФ приходится на Китай. В прошлом году Россию посетили 1,12 млн китайских туристов.