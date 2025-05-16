В РСТ сообщили о динамике роста числа бронирований отелей в РФ

Объем бронирований отелей в России на предстоящее лето вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

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«На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летние месяцы в объеме 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — сказал он.

Первое место по спросу на лето занимает Краснодарский край, на него приходится 29,3% от общего количества бронирований. Спрос на отдых в регионе за год снизился на 26,6%. На втором месте Санкт-Петербург с долей 13%, спрос на поездки туда вырос за год почти на 28%. На третьем месте Крым с долей 9,6%, спрос вырос на 50% за счет, в том числе, перераспределения туристов из Краснодарского края, объяснил глава РСТ.

Далее в рейтинге следуют Москва (8,3%, +27%), Ставропольский край (5%, +11%), Калининградская область (3,4%, +10,8%), Московская область (2,4%, +23%), Татарстан (2,2%, +15,6%), Дагестан (2%, +29,7%) и Приморский край (1,5%, +20%), рассказал Уманский.

По его словам, отмечается снижение продолжительности поездок - с 4,9 дня в 2024 году до 4,5 дня в 2025 году. По словам главы РСТ, это происходит из-за увеличения частотности путешествий.