На Ставрополье рассказали, сколько денег принес туристический налог в 2025

Объем туристического налога, поступившего с начала 2025 года в бюджет Ставропольского края, составил 126 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

"За первый квартал текущего года объем поступившего в бюджет туристического налога составил 126 млн рублей. К высокому курортному сезону край готов. В регионе Кавминвод отдыхающих принимает 508 коллективных средств размещения на 24 тыс. номеров. Вниманию туристов по всему краю предложены 3 тыс. памятников истории, более 300 туристических маршрутов, объекты агро- и промышленного туризма", - передает пресс-служба слова министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.

Как сообщается, в зоне всех курортных территорий проведено благоустройство, обеспечена транспортная доступность, соответствие санитарным нормам, приняты все необходимые меры безопасности.