Пять причин провести выходные на озере Маныч-Гудило

Аромат дикого Биберштейна, кайтинг и мустанги в почти безлюдной степи. Раскрываем тайны скрытой достопримечательности Ставрополья.

© ТАСС

Где находится озеро Маныч-Гудило

Маныч-Гудило — это крупное соленое озеро, которое растянулось на 150 км по Ростовской области, Калмыкии и Ставрополью. Первое слово в названии водоема в переводе с тюркского означает «соленый» или «горький». Второе связано с гулом, который создают волны, бьющиеся о крутой берег, и вой ветра в оврагах.

На озере можно не только искупаться в теплой соленой воде, но и увидеть множество животных в естественной среде обитания, застать цветущую степь и наблюдать в межсезонье миграцию около 170 видов птиц, говорят специалисты управления культуры, туризма, информационной и молодежной политики администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Тут нет толп туристов, поэтому легко почувствовать себя первооткрывателем.

Чем заняться на озере Маныч-Гудило

Покорить стихию ветра

Широкие, но мелкие воды озера Маныч отлично подходят для кайтинга. Это своего рода приключение для покорителей стихии ветра. В зависимости от сезона рассекать можно как водную гладь, так и ее заснеженную поверхность.

«Наш сумасшедший ставропольский ветер благодаря Николаю Ветрову, основателю школы кайтинга "Маныч", собирает любителей "запрячь" воздушного змея со всей России и даже из других стран. В 2019 году воды озера Маныч покорил турист из Аргентины Хавьер Диаз», — говорят в управлении.

Поохотиться с фотоаппаратом или ружьем

Просторы Маныча влекут тысячи перелетных птиц: озеро расположено на одной из важнейших в Евразии миграционных трасс пернатых, соединяющей центральные и северные регионы страны с Каспийским, Азово-Черноморским и Средиземноморским бассейнами, а также с Африкой.

«Озеро Маныч-Гудило — важный центр гнездования и миграции многих видов птиц, среди которых белолобый гусь, краснозобая казарка, пискулька, серый гусь, розовый пеликан, кудрявый пеликан, колпица, серая цапля, черноголовый хохотун, серебристая чайка, морской голубок, шилоклювка, ходулочник, малая белая цапля, каравайка», — отмечают специалисты управления.

Одних лишь уток в сезон миграции тут насчитывают от 800 тысяч до 1,5 млн особей. Среди туристов популярен трехдневный орнитологический тур, который проводит кандидат биологических наук Виктор Федосов. Путешествие по Приманычским степям включает посещение курганов и православных храмов Апанасенковского округа.

Круглый год на озеро также съезжаются охотники. Добычей любителей этого сурового хобби становятся кабан, заяц-русак, фазан, лиса, волк, шакал, утки и гуси.

Увидеть диких мустангов

Крупнейший в России табун диких мустангов обитает на острове Водный в центре озера Маныч. Эта территория относится к Ростовскому биосферному заповеднику. По словам краеведов, более 50 лет там живут сотни одичавших представителей редкой крупной донской породы — их рост достигает 173 см в холке.

Животные находятся под патронатом ЮНЕСКО. Экскурсию на остров можно заказать в Ростовском биосферном заповеднике осенью и весной.

Насладиться ароматом тюльпанов Биберштейн и Шренка

Природа Приманычья поражает воображение в любое время года. Осенью цветут солеросы, окрашивая все в ярко-красный цвет. Особенно эффектно это смотрится на закате. Красиво тут и весной, когда степь буйно ликует яркими красками молодой травы и полевых цветов. Даже чабаны не знают всех названий — так их много. Особая гордость здешних мест — дикие тюльпаны.

Дикие тюльпаны хорошо приспособлены к степному климату. В России они были известны с XII века. На Апанасенковской земле произрастает несколько их видов, но самые многочисленные — Биберштейна и Шренка. Увидеть их приезжают из других регионов и ближнего зарубежья.

Побывать на верблюжьей ферме

В колхозе-племзаводе «Россия» в селе Манычском разводят верблюдов. Только в 2024 году тут родились шесть малышей. Всего в хозяйстве насчитывается несколько десятков этих экзотических для Ставрополья животных.

По словам специалистов управления, верблюды — животные неприхотливые, едят сено и солому, пьют горькую и солоноватую воду. Шерсть востребована в текстильной промышленности — с одного животного в среднем настригают до четырех килограммов.

Где остановиться и перекусить?

На территории озера со стороны Ставропольского края находится гостиница со всеми удобствами «Галактика», в которой чаще всего и останавливаются участники орнитологического тура. Напротив находится кафе «Колибри», где подают преимущественно блюда русской традиционной кухни.

В ближайшем к озеру селе Дивном туристам сдают частные дома. В этом же населенном пункте есть продуктовые магазины и неплохой мини-рынок, на котором местные жители продают фрукты и овощи со своих огородов. Туристы особенно хвалят этот базар, так как здесь можно дешево купить натуральные продукты.

Как добраться до озера Маныч-Гудило?

Расстояние от аэропорта Ставрополя до озера — 330 км. Доехать можно на автомобиле (по пути есть заправки и придорожные кафе) или с центрального автовокзала общественным транспортом. Маршрутки отправляются каждый час. Цена билета — около 800 рублей. Из Пятигорска утром и вечером ездят маршрутные такси. Цена билета — около 1100 рублей.

Из Дивного до самого озера общественный транспорт ходит нерегулярно, поэтому лучше воспользоваться такси. Поездка обойдется примерно в 100 рублей.