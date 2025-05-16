Все больше туристов хотят приехать в Мурманскую область на день ВМФ

В 2025 году туристы с большим рвением хотят приехать в Мурманскую область на день ВМФ
Путешественники из разных регионов России активно бронируют поездки в Мурманскую область на день военно-морского флота 27 июля. В этом году число туристов, желающих посетить Заполярье в июле, больше, чем в предыдущие года, рассказала «ФедералПресс» председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева.
«29 июля в Заполярье празднуется день китов, это тоже вызывает интерес у людей», – отметила Лебедева.
Особым ажиотажем, по ее словам, пользуются поездки на этот праздник в Полярный и Североморск
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