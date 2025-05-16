Все больше туристов хотят приехать в Мурманскую область на день ВМФ

Путешественники из разных регионов России активно бронируют поездки в Мурманскую область на день военно-морского флота 27 июля. В этом году число туристов, желающих посетить Заполярье в июле, больше, чем в предыдущие года, рассказала «ФедералПресс» председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева.

© РИА "ФедералПресс"

«29 июля в Заполярье празднуется день китов, это тоже вызывает интерес у людей», – отметила Лебедева.

Особым ажиотажем, по ее словам, пользуются поездки на этот праздник в Полярный и Североморск

Ранее «ФедералПресс» писал, что россияне выбирают Петербург для весенних путешествий: откуда приедут туристы, читайте в нашем материале.