На развитие курорта в Калининградской области направят 135 млн рублей

Правительство Калининградской области приняло постановление о выделении 135 млн рублей на развитие транспортной и береговой инфраструктуры курорта «Белая дюна».

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметили в региональном кабине, 67,6 млн рублей направят на проектирование дорог, остальные 68 млн рублей выделят на укрепление береговой линии курорта.

В ближайшее время запланировано проведение аукционов для определения подрядных организаций.

Ранее сообщалось, что Кисловодск принял более 120 тыс. туристов в майские праздники.