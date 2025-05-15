В России ответили, что поможет решить кадровый голод в сфере туризма

Опыт СССР 1970-х годов поможет решить проблемы с кадровым голодом в сфере общественного питания и в гостиничном бизнесе в России. И сейчас, и 50-60 лет назад стоят одни и те же задачи по механизации и автоматизации, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

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«У нас нет сегодня людей, кадровый голод. Конечно, это вопрос дальше механизации, автоматизации, цифровизации, роботизации, индустриализации. В общем, мы вернулись примерно на 60 лет назад, когда после Второй мировой войны началось развитие. Мы понимали, что нужны эти вещи, связанные с тем, что мало механизации, ручной труд уже не работает, нет такого большого количества людей, нужны производственные мощности, нужно оборудование, которое тебе дает возможность одним человеком сделать большее количество блюд. Ну и так далее. Все это очень циклично», — сказал Бухаров.

Он отметил, что и сейчас может помочь опыт Советского Союза, где смогли выстроить четкую систему общественного питания.

«Я залезаю в свои старые архивы, старые документы, справочник руководителя предприятия общественного питания, 1970-е годы: "Необходимо перестраивать сегодня торговлю и общественное питание". Вот все прямо помню. Сколько прошло? 50 лет, — рассказал он. — Отрасль обеспокоена этой ситуацией (с кадровым голодом - прим. ТАСС), но во взаимодействии с Министерством экономического развития, Министерством образования, Министерством просвещения мы как-то там налаживаем эту историю, хотя она непростая. Все-таки туризм и индустрия гостеприимства - это межотраслевой, межведомственный проект, поэтому необходимо найти точки взаимодействия».

О форуме

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества". Участие в форуме подтвердили представители более 100 стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.