Бухаров рассказал о стратегии развития ресторанов и отелей в РФ

Заведения сферы туризма и гостеприимства успешно развиваются в новых геополитических условиях и смогли переориентироваться на туристов из стран глобального Юга и Востока. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

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«У нас стало меньше гостей из-за границы. Но во всяком случае то, что делает правительство, связанное с развитием индустрии гостеприимства и туризма, процесс идет. Мы все равно общаясь и отсматривая все тренды, которые есть в мире на сегодняшний день, в том числе с поворотом на глобальный Юг и Восток, мы все условия для туристов, которые к нам приезжают, выполняем», — сказал Бухаров.

По его словам, туризм и сфера гостеприимства в России успешно развиваются, строятся и создаются глобальные вещи, запускаются гранты.

«Люди наконец открыли для себя свою страну и больше разговоров о том, что где-то там замечательно, а у нас все не очень, уже эти этих разговоров нет. Но надо понимать, что люди, привыкшие к тому уровню сервиса, которые они видели, проехав по всему миру, если они это не получат сегодня у нас, если мы упустим эту возможность, то в какой-то момент, когда геополитическая ситуация изменится, то те [отели и рестораны], кто не задумывался над уровнем сервиса, качества обслуживания, возникнет момент, что к ним могут не приехать. Поэтому нужно быть очень внимательным», — отметил эксперт.

О форуме

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества". Участие в форуме подтвердили представители более 100 стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.