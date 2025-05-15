В Дагестане начали предлагать сувениры из навоза

В соцсетях сегодня активно расходятся фотографии туристов, которые во время поездки по Дагестану увидели необычные сувениры – амулеты на привлечение богатства и удачи. Это спрессованные круглые талисманы из… коровьего навоза. Да-да. Из него. С задней части изделия есть магнит. Так что данную штуку можно повесить на холодильник вместе с остальными вещицами из разных стран и городов. А просят за такой подарок на память 310 руб.

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Как утверждает топикстартер, устроивший сегодняшний хайп, сувенир начали продавать недавно. Но, как утверждают источники TourDom.ru, их гостям республики предлагали уже примерно 2 года назад.

© tourdom.com

«Какой-то юморист выпустил такие. Сам лично не видел в продаже, но фотографии с ними встречаются часто. Хайп хороший каждый раз поднимается», – поделился наш собеседник.

Туристов, которые распространили пост, такой подарок возмутил:

«А ведь кто-то реально увезет этот кусок, извините, какахи дагестанской коровы, и повесит на холодильнике».

Сувенир продается в полиэтиленовом пакетике – внутри небольшая сопроводительная бумажка о том, что на самом деле ценно в нашей жизни. Полностью с текстом ознакомиться по фото не удается, но уже в первых строчках автор концепта не определился с частицами «не» и «ни» – в тексте присутствуют ошибки, что добавляет еще большего колорита сувениру.

Ранее TourDom.ru писал, что в Дагестане появились буклеты с рекомендацией туристам «не заниматься прилюдиями где-либо по мимо домов».