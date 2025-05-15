Новый законопроект изменит ключевое понятие для туризма

Группа депутатов во главе с председателем Комитета по туризму Сангаджи Тарбаевым внесла в Госдуму законопроект, который меняет понятие турпродукта – базовое в отраслевом законодательстве. Если поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» примут, то формулировка будет разной для туроператоров внутреннего (и въездного) туризма и выездного. В первом случае турпродуктом предлагается считать комбинацию из проживания и любой другой услуги (перевозки, трансфера, экскурсии, визовой поддержки и так далее) за одну цену. Во втором – планируется оставить все как есть, то есть турпродукт как минимум должен состоять из двух составляющих: перевозки за пределы России и проживания.

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«Основной смысл – расширить понятие туристского продукта для внутреннего туризма, с тем чтобы большее количество услуг вошло в сферу регулирования и возможности применения льготы по НДС, а также различных программ субсидирования и господдержки. При этом в сфере выездного туризма термин турпродукта, наоборот, сужается и учитывает только перевозку из России в страну отдыха», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Ранее предложения поменять понятия турпродукт (впервые об этой инициативе стало известно в прошлом году из письма в Минэкономразвития президента РСТ Ильи Уманского) вызвало раскол среди участников рынка. Изменения были выгодны только операторам внутреннего туризма, и то лишь наиболее крупным. Они чаще всего продают размещение без перевозки к месту отдыха и поэтому не могут претендовать на льготу по НДС, которая действует только при реализации туров. С другой стороны, расширение понятия не выгодно многим компаниям, продающим туры за рубеж, поскольку оно ведет к росту платежей в фонды персональной ответственности «Турпомощи». Ведь «турами» будут считаться любые комбинации услуг, включающих проживание. А вот предложенный законодателями вариант – с разделением понятия для разных категорий туроператоров, по мнению Георгия Мохова, является своего рода «согласительной версией».

Но есть и другие точки зрения. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, о согласии говорить рано.

«Этот вариант уже обсуждался на Наблюдательном совете в "Турпомощи", в комитете по туризму ТПП, и практически никто из туроператоров, в том числе выездного туризма, такое разделение не поддержал. Прежде всего потому, что крупные туроператоры около 60% продаж имеют на внутренних направлениях, и, если турпродукт будет формироваться из двух любых услуг, у них необоснованно будет расти объем регулирования, страхования, обеспечения. Не говоря о том, что весь этот объем нужно будет вносить в "Электронную путевку"», – отметил эксперт.

По его оценке, в существующем виде законопроект не пройдет – его необходимо дорабатывать.