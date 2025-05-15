Туристов в Анапу будут заманивать вином и амазонками

Спрос на летний отдых в Краснодарском крае сейчас на 40% отстает от прошлогодних показателей. Проседание – за счет снижения интереса к курортам Анапы и Темрюкского района, больше всего пострадавших от разлива мазута в море. Такими данными поделилась в ходе сегодняшнего онлайн-эфира Ассоциации отельеров АМОС Дарья Езеева, представитель Минкурортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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С несвойственной большинству чиновников прямотой она признала: ожидания, что туристов удастся привлечь в Анапу, сделав акцент на том, что альтернативой морю может стать большое число отелей на «все включено» с развитой инфраструктурой, а также гостиниц с собственными бассейнами, не оправдались.

«Мы проиграли информационную войну черным пиарщикам, не проявили достаточно активности для объективного освещения ситуации», – добавила представитель Минкурортов.

И напомнила, что хотя Роспотребнадзор пока не дал добро на открытие пляжей Анапы и Темрюкского района к летнему сезону, в ведомстве отметили, что показатели воздуха, питьевой воды, продуктов в норме. Тем временем некоторые тг-каналы с миллионной аудиторией «распространяют небылицы о риске подхватить на курорте чуть ли не онкологические заболевания из-за неблагоприятной экологии».

По словам Дарьи Евсеевой, Минкурортов реабилитировалось и подготовило достойный ответ недобросовестной пропаганде желтых СМИ. С 15 мая по 4 июня будет организован блогер-тур, в который пригласят 15 представителей этого информационного цеха, причем 5 из них – с миллионными аудиториями подписчиков. Блогерам покажут «точки притяжения» туристов: «шикарные винодельни, половина из которых в Краснодарском крае находится как раз в Анапе и Темрюкском районе». Кроме того, есть предложения по развитию событийного туризма. В частности, помимо приглашения ведущих московских театров и звезд эстрады, готовится масштабный медийный проект, в котором туристам расскажут об античном прошлом региона, ведь согласно греческой мифологии северное причерноморье – родина амазонок и одно из мест, где Геракл совершал свои 12 подвигов.

Пожалуй, можно только пожелать успехов организаторам, но всё же на морские курорты туристы, особенно семьи с детьми отправляются прежде всего ради пляжного отдыха. Есть сомнения, что богатая культурная программа способна стать его полноценной заменой.

Несмотря на то что прогнозы на лето пока не вызывают оптимизма, был в выступлении представителя Минкурортов и позитив. Как отметила Дарья Евсеева, при всех сложностях и негативном информационном фоне, с начала года Краснодарский край принял на 4% больше туристов, чем за тот же период 2024-го. А в майские праздники на его курортах побывало 652 тыс. гостей, тогда как годом ранее – на 50 тыс. меньше.

Ранее мы писали, что на четырех участках пляжей Анапы вновь обнаружены следы мазута.