Названа столица «Серебряного ожерелья России» в 2025 году

Столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России» в 2025 году стал Тихвин.

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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

По его словам, Тихвин победил по итогам голосования рабочей группы.

Как отметил губернатор, у города уникальная история, переплетающая духовные традиции, культурное наследие и воинскую славу.

«Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь XVI века, дом-музей великого композитора Римского-Корсакова, знаменитая Тихвинская водная система XIX века — эти объекты составляют золотой фонд не только области, но и всего Северо-Запада», — сказал Дрозденко.

Он добавил, что церемония наделения статусом столицы проекта состоится 9 июля, когда будет отмечаться день явления Тихвинской иконы Божьей Матери и её счастливого возвращения.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.