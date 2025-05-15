В Крыму рассказали, какой тип туризма пользуется спросом в регионе

Автомаршруты в горах Крыма востребованы среди туристов, рассказала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

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Её слова приводит «Крым 24».

Чиновница уточнила, что на полуострове уже открыты два таких маршрута — на горе Демерджи и в пещерном городе Тепе-Кермен.

«Маршрут на Демерджи очень востребован, его посещают в курортный сезон сотни людей. Посещение этих маршрутов ранее осуществлялось хаотичным образом. Но на сегодняшний день эта услуга оказывается госучреждением. Маршрут научно обоснован», — отметила Шевцова.

Кроме того, автомобильные экскурсии теперь проводят подготовленные специалисты на транспорте, который соответствует необходимым техническим характеристикам.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.