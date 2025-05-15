В ЯНАО разработали мини-маршруты для туристов

Города Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск — разработали специальные туристические мини-маршруты по главным достопримечательностям.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое правительство.

Так, в Салехарде предлагается пройти символичные 430 шагов по историческому центру города — ровно столько лет исполняется столице Ямала.

В Новом Уренгое маршрут получил название «Путь первопроходцев», а в Ноябрьске — «Культурное наследие».

Все соответствующие отметки уже нанесены на карты городов.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.