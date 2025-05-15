Эксперт сообщил, как изменится число иностранных туристов в 2025 году

Количество иностранных туристов в России увеличится в 2025 г. на 10-12%, до прогнозных 5,7-5,8 млн человек. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг.

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«За 2024 год у нас 5 миллионов 150 тысяч человек были размещены в гостиницах и в других средствах размещения, — рассказал он, отметив, что больше всего выросло число туристов из Китая (рост в 2,5 раза), Саудовской Аравии (рост в 5,7 раза по отношению к 2023 году), а также Турции, Ирана, ОАЭ. — Мы прогнозируем, что в следующем году как минимум не ниже 10-12% составит прирост по числу туристов, которые приезжают к нам».

По словам эксперта, за последние два года поменялся портрет классического иностранного туриста в России. Если прежде в города приезжали европейцы возрастом более 60 лет, то теперь все чаще это семейные люди среднего возраста с детьми, готовые к активному отдыху и интересующиеся культурой и традициями России. Чаще всего это туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона или Ближнего Востока. При этом туристы из Китая все еще проявляют интерес к коллективным турам, гости из Индии интересуются русскими традициями и историей, но предпочитают при этом свою национальную кухню даже за рубежом, а туристы из стран Ближнего Востока ценят шоппинг в России и предпочитают приезжать семьями в VIP-туры.