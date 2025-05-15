На пляжах Анапы третий день подряд выбросы мазута

На четырех участках побережья в Анапе вновь зафиксированы следы мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. Это уже третий день подряд, когда мониторинговые группы обнаруживают нефтепродукты на песке.

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По данным утреннего обследования, незначительные выбросы зарегистрированы на пляжах Афалина и Витязь, возле отеля «Пляжный поселок», около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево.

«Новые выбросы оперативно ликвидировали. После этого муниципальные команды возобновили деликатную очистку прибрежных территорий», – пояснили в оперштабе.

После аварии нефтяных танкеров в декабре 2024 года побережье разделили на 41 зону для ликвидации последствий. С 16 апреля специалисты обработали более 10 км пляжей, удаляя загрязненный песок с помощью спецтехники. Механизированная очистка продолжается, а МЧС параллельно ведет работы по очистке дна Черного моря.

Отметим, что на фоне этих событий власти курорта приняли решение отменить туристический сбор. Соответствующий нормативный акт примут на ближайшей сессии Совета города. По мнению мэрии Анапы, это, с одной стороны, простимулирует турпоток, а с другой – станет финансовой поддержкой для турбизнеса.