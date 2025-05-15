Топ-10 майских направлений по версии АТОР

Ставропольский курортный регион Кавказских Минеральных Вод вошел в тройку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники. Статистику прошедших длинных выходных представила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Также в топ-10 первых 12 дней мая попал Дагестан.

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«На первом месте Краснодарский край — на него пришлось более 40% от общего внутреннего турпотока. На втором месте Санкт-Петербург с долей 10−15% в среднем по рынку, на третьем — Кавказские Минеральные Воды с долей 12−15%», — говорится в сообщении на сайте АТОР.

По данным ассоциации, в структуре путешествий в Краснодарский край лидирует Сочи, на регион в целом пришлось более 40% от общего внутреннего турпотока. Спрос на поездки в Санкт-Петербург в майские праздники остался примерно на уровне прошлого года, доля северной столицы страны составила 10−15% в среднем по рынку. А вот популярность Кавминвод возросла на 5% и достигла 12−15%.

В топ-10 востребованных внутренних направлений также вошли Москва, Калининград, Казань и Дагестан, однако эти направления показали небольшой прирост в сравнении с прошлым годом.

При этом, как отмечают в компании Anex, средний чек на майские туры по России в этом году снизился на 6% по сравнению с 2024 годом, что может быть связано с различными акциями и спецпредложениями.

По усредненным данным туроператоров, средний чек (без перелета) за пятидневный тур в Краснодарский край (Сочи, Анапа) 51,6 тыс. рублей за двоих. Средний чек за тур в Кавминводы обошелся туристам около 98 тыс. рублей за двоих на 5 дней (без учета стоимости дороги).

Для отпуска большинство россиян выбрали период с 1 по 4 мая.