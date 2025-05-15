Как повлияет отмена турналога в Анапе на поток туристов в регион

Еще одну меру по борьбе за туриста в Анапе в сезоне-2025 на фоне разлива мазута в Черном море обещают ввести в ближайшее время. Мэрия курорта сообщила, что уже готовит нормативно-правовой акт, который отменит туристический налог для местных отелей до конца года. Ранее эту инициативу еще в апреле предложил губернатор Краснодарского края. А муниципальные власти теперь исполняют. Документ обещают принять на ближайшей сессии Совета города-курорта.

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Перспектива отмены сбора с отельеров, который в итоге все равно ложится на карман туриста, не внушает большого оптимизма. «И что, отели цены пересчитают, что ли? Снизят на сумму налога?» – интересуются подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Думаете, после этого люди в очередь начнут выстраиваться? Все равно не поедем. Ни в налоге проблема. С морем и пляжами нужно что-то решить».

Ранее местные власти предложили туристам альтернативы отдыха на этот сезон – вместо морского гастротуризм, экскурсии на винодельни и различные событийные мероприятия. Впрочем, ради этого ехать готовы совсем не многие.

Сегодня на курорте обнаружили незначительные выбросы на четырех участках. На пляжах в Витязево: «Афалина», «Витязь» и около детского лагеря «Приморский». А также возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе. Все загрязнения оперативно устранили.

Ранее TourDom.ru писал, что отели без «все включено» в Анапе передвигают открытие на июнь, а многие снижают цены.