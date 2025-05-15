Назван лучший торговый фестиваль в России

Фестиваль сыра в ставропольском Кисловодске назван одним из лучших торговых фестивалей России по итогам VIII федерального конкурса «Торговля России 2025», который проводит Минпромторг РФ.

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В номинации «Лучший торговый фестиваль» в число победителей без распределения мест вошел «Фестиваль солнечного сыра», организуемый администрацией Кисловодска. Всего в этой категории было отмечено 20 событийных мероприятий со всей страны.

Среди победителей в других номинациях конкурса также оказалось несколько предприятий и компаний со Ставрополья. Так, в номинации «Лучший розничный рынок» был отмечен универсальный рынок «Содружество» в городе Георгиевске, в номинации «Лучший магазин» — «Винная лавка» в Ставрополе, а в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» — сеть «Олимпия» одноименной компании, работающей в крае.

Всего на конкурс «Торговля России» в этом году поступило 1 370 заявок, в том числе по номинациям «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучшая ярмарка» и другим, сообщается на сайте конкурса.

«Наши фестивали всегда наполнены яркими эмоциями, праздничным настроением и интересными развлечениями для всех. Успешное развитие курорта в сфере организации событийных мероприятий приносит свои результаты. <...> Фестиваль сыра — одно из любимых мероприятий наших жителей и гостей. Уникальные сырные гонки, обилие свежей и вкусной продукции, мастер-классы и яркая концертная программа — все это делает фестиваль незабываемым», — прокомментировал победу в конкурсе глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Он также напомнил, что это уже третья победа Кисловодска в конкурсе Минпромторга. В 2023 и 2024 годах в номинации «Лучшая торговая улица» победителями становились улица Карла Маркса и Курортный бульвар соответственно.

В прошлом году на «Фестивале солнечного сыра» было представлено более 300 сортов сыров и других эксклюзивных молочных продуктов. Помимо сыроваров в гастрофестивале приняли участие медовары, пасечники и рестораторы Ставрополья. На главном курортном бульваре также была организована концертно-развлекательная программа.