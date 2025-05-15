В Приморье рассказали о планах по развитию туризма

Приморье собирается побить рекорд по количеству туристов, посетивших регион. О планах по увеличению турпотока рассказал министр экономического развития региона Андрей Блохин.

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По его словам, в прошлом году Приморский край посетили 3,8 миллиона туристов, в том числе 500 тыс иностранцев.

Для их размещения в регионе подготовлены более 440 гостиниц разного класса и хостелов. Только в прошлом году номерной фонд в дальневосточной столице прибавился почти на 500 номеров.

В то же время Блохин отметил, что этого недостаточно, чтобы разместить всех желающих. Поэтому в регионе в ближайшие годы собираются построить модульные гостиницы и хостелы,.

Чтобы они не простаивали не в сезон, в Приморье и других дальневосточных территориях создадут условия для привлечения туристов круглый год.

В планах строительство игорной зоны, создание круглогодичного морского курорта в бухте Алеут Хасанского района, строительство музеев, развитие гастротуров.