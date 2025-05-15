В бизнес-зале аэропорта Ставрополя обновили систему питания после январского скандала, когда пассажирка раскритиковала местное меню. Теперь путешественников обещают кормить по новым стандартам обслуживания.

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Сам инцидент произошел еще в начале года. Тогда одна из туристок выложила в соцсети ролик с критикой бизнес-зала. По ее словам, за проход она отдала 15 тыс. руб., но на обед получила часть сосиски и кусочек сыра.

«Сказали: распоряжение руководства – выдавать порционно на каждого человека из расчета 1 кусочек сыра, 1 орешек и так далее по списку. Вы там в себе вообще? Нигде подобного не встречала. Как мне объяснить ребенку, что ему положен только один кусочек сыра и часть сосиски?» – поделилась пассажирка.

Администрация аэропорта, пусть и с опозданием, но отреагировала на эту ситуацию. Руководство аэрокомплекса пояснило, что не было в курсе такого качества обслуживания в бизнес-зале и проведет беседу с подрядчиком.

Спустя полгода это возымело результат. С 16 мая в бизнес-зале аэропорта вводится обновленная система питания. Пообещали меню со свежими овощами, десерты, чай и кофе.