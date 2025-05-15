Стало известно, как выросли цены на отдых в России

Цены на проживание в отелях в России за последний год выросли на 10–20 процентов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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— Цены на проживание в сезон внутри страны выросли в экономсегменте на десять процентов, в премиальном — на 20 процентов. А стоимость авиа- и железнодорожных билетов увеличилась на твердые 20 процентов, — сказала она.

Ломидзе напомнила, что туристы, путешествующие внутри страны, чаще всего отдельно бронируют размещение и транспорт. То есть единого пакета услуг по общей стоимости нет. По мнению эксперта, это одна из причин того, что туристы стали чаще добираться до места отдыха на машине, сообщает News.ru.

Согласно опросу, более половины сограждан — 56 процентов — намерены путешествовать по России, 20 процентов хотят поехать за рубеж, а 13 процентов опрошенных будут работать все лето.

Игроки туриндустрии назвали популярные отечественные направления отдыха.

Авторы ежегодного рейтинга The World's 50 Best Beaches назвали лучшие пляжи мира в 2025 году. Первое место в списке занял итальянский Cala Goloritze, на втором расположился филиппинский Entalula Beach, а замкнул тройку лидеров тайский Bang Bao Beach.