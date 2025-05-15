Специалист рассказал, какие регионы РФ выбирают иностранные туристы

Иностранные туристы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток, также растет интерес к городам Золотого кольца России, Серебряного ожерелья России, в лидерах остаются Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг.

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«‎Стоит отметить отдельно города Дальнего Востока - поскольку они граничат с Китаем, имеют хороший потенциал для туристического развития. Это Владивосток, Сахалин и Камчатка - там туризм реализуется на хорошем уровне», — сказал Кочуг.

Зарубежный турпоток в Республику Татарстан по итогам 2024 года вырос на 37%, до 97 тыс. иностранных туристов. В рамках форума "Россия - Исламский мир" Татарстан презентовал новый маршрут для арабских туристов. Маршрут Nature’s embrace ("Объятия природы") предназначен, прежде всего, для семей с детьми. Он включает Казань и достопримечательности вблизи города. Гости смогут посетить глэмпинги, парк альпак, отдохнуть в спа. Как отметил Кочуг, туристы также смогут порыбачить, проехаться по дикому лесу, а один из дней ориентирован на шоппинг.

Отдельно Кочуг отметил потенциал реализуемого в России проекта серии круглогодичных курортов "5 морей и озеро Байкал" - большим его преимуществом является то, что он предусматривает подготовку отдыха круглый год, тогда как многие иностранные курорты отличаются своей сезонностью.