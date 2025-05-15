Клиенты российских авиакомпаний стали массово отказываться от багажа

О подобных предпочтениях клиентов сообщило сразу несколько авиакомпаний. Даже за границу уже больше половины клиентов берут с собой только ручную кладь.

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Российские авиакомпании сообщили, что от 50% до 70% их клиентов путешествуют исключительно с ручной кладью, не беря с собой багаж. Эти данные справедливы для Red Wings, S7 и ряда других. Исключение составляют «Аэрофлот» и чартерные рейсы. Их клиенты все еще чаще оплачивают багаж.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», которое и получило доступ к статистике авиаперевозчиков, без багажа путешествует 42% клиентов «Аэрофлота» в возрасте от 25 до 44 лет. Всего же в общей сложности в Петербург, Москву и Сочи только с ручной кладью отправляется 91%, 85% и 71% пассажиров соответственно. Доля клиентов, отправляющихся в Таиланд и Турцию только с ручной кладью, выросла до 56% и 71% соответственно.

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