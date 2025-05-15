Когда достроят аквапарк во Владивостоке

Во Владивостоке в прошлом году начались строительные работы на полуострове Саперном на острове Русском. Там должен появиться аквапарк и другая туристическая инфраструктура.

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«В конце 2024 года инвестор приступил к строительству рекреационно - спортивного комплекса с аквапарком "Аквапарадайз". Планируется, что это будет первый в Приморье полноразмерный аквапарк со всеми видами развлечений – от искусственной волны и горок разной высоты до спа и 50-метрового бассейна», – ответили в правительстве Приморского края на запрос «ФедералПресс».

Во время строительства возникли сложности, признали в правительстве Приморского края. Дело в том, что работы ведутся в зоне Тобизинского разлома, а там неоднородные грунты: потребовались дополнительные геологические изыскания.

«Мы предпринимаем необходимые меры для того, чтобы в обозначенные сроки жители и гости города смогли воспользоваться новым комплексом», – добавили в правительстве.

Срок, который был обозначен изначально – первая половина 2026 года. Именно тогда «Аквапарадайз» должен будет открыться.

Помимо горок и бассейнов, там будет располагаться отель на четыре звезды, спортивно-оздоровительный комплекс, торгово-развлекательный комплекс и парковка. На территории можно будет гулять: сделают благоустройство, спуск к морю и набережную.

Ранее сообщалось о том, что китайские инвесторы планируют построить большой отель в Хасанском округе. Он расположится недалеко от границы с КНР.