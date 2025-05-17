Опрос показал, кто в РФ путешествует чаще всего

Чаще всего среди россиян путешествуют миллениалы - 81% из них ездят в отпуск несколько раз в год, при этом меньше всего отдыхают зумеры. Об этом говорится в результатах исследования компании Sokolov и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Чаще всего путешествуют миллениалы (28-35 лет) - 81% из них ездят в отпуск несколько раз в год. У россиян в возрасте от 36 до 45 лет этот показатель составляет 73%, а у представителей поколения X (46-60 лет) - 68%. Интересно, что зумеры (18-27 лет) отдыхают меньше остальных - только 57% сообщили, что ездят в отпуск несколько раз в год", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 39% россиян предпочитают отдыхать внутри страны, 37% совмещают поездки по России и за границу, исключительно зарубежные направления выбирают 24% опрошенных. В случае выбора шопинг-тура большинство отправились бы в Европу (37%), а также Азию (26%), Турцию и Дубай (по 15%).

Покупки в путешествиях

Согласно исследованию, женщины чаще мужчин совершают покупки в путешествиях - 72% против 60%. Подарки из поездок чаще всего покупают для близких (37%) или для всех сразу - семьи, друзей и коллег (36%). 21% респондентов делают покупки в отпуске исключительно для себя. Среди самых популярных категорий - еда и деликатесы (67%), сувениры (57%), одежда и обувь (47%), изделия ручной работы (47%), а также косметика и парфюмерия (38%). Чаще всего подарки из поездок россияне приобретают на рынках (63%).

Кроме того, россияне любят покупать во время поездок ювелирные изделия (33%). Половина респондентов предпочитают делать такие покупки в путешествиях по России, европейские страны занимают второе место с 31%, за ними следуют Турция (23%) и Юго-Восточная Азия (21%). В ОАЭ украшения покупают 11%, в Китае - 5%, отмечают эксперты.

По данным опроса, почти треть россиян тратят на покупки в поездке от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Каждый пятый готов потратить от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, еще 20% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Более крупные покупки - стоимостью от 50 тыс. до 100 тыс. рублей - позволяют себе 17% опрошенных. 6% готовы потратить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

"Несмотря на то, что 70% респондентов считают, что шопинг в отпуске - приятное, но не главное занятие, отношение к багажу говорит о готовности к спонтанным тратам: каждый четвертый считает, что пустой чемодан, который можно взять с собой в поездку, отличная идея, 21% уже приобретали дополнительный багаж на месте, а 18% возят с собой складную сумку для возможных покупок", - говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. совершеннолетних граждан РФ.