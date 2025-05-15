В Приморье появится гостиничный комплекс на 20 тысяч «квадратов»

В Хасанском округе Приморья, вероятно, появится еще один гостиничный комплекс. Инвестором выступает бизнес из Китая.

«Этот проект находится на стадии обсуждения. Действительно, Хасанский муниципальный округ, являющийся ближайшей к китайской провинции Цзилинь территорией, представляет собой уникальный природный объект с теплым морем и нетронутой экосистемой, высоко ценимый китайскими туристами», – ответили в правительстве Приморского края на запрос «ФедералПресс».

Современный гостиничный комплекс может появиться на побережье бухты Экспедиции. Общая площадь объекта, по планам, составит 20 тысяч квадратных метров.

«Комплекс расположится в непосредственной близости от государственной границы, что делает его стратегически важным для развития приграничного туризма», – добавили в правительстве.

На данный момент предполагаемый объем инвестиций в строительство отеля – 2,6 млрд рублей. Однако окончательного решения о строительстве еще нет.