Во Владивостоке появится 15-этажная гостиница у Амурского залива

Владивостокский градостроительный совет на третьем заседании одобрил проект 15-этажной гостиницы вблизи улицы Мыс Кунгасный. Объект разместят на берегу Амурского залива, включив в инфраструктуру пляж и набережную.

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«Ранее проект дважды отправляли на доработку из-за недочетов в архитектурных решениях и ветрозащите», – сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Участок под строительство находится в аренде у ООО «Миксал» с 2020 года. Инициатива возведения гостиницы полностью принадлежит застройщику.

В первых двух версиях проекта эксперты потребовали усилить защиту от ветра, открыть первый этаж для свободного доступа и скорректировать планировку. Только после устранения замечаний совет выдал положительное заключение.