Когда могут появиться невозвратные тарифы в российских отелях

Невозвратные тарифы могут ввести в российских отелях: с призывом ускорить принятие соответствующего законопроекта представители туриндустрии обратились в Госдуму. Воплотят ли меру на практике и в чем ее преимущества и недостатки, разбиралась Москва 24.

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Не откладывать на завтра

Проект Минэкономразвития о невозвратном бронировании гостиничных номеров внесли в нижнюю палату парламента еще в декабре 2024 года. Как поясняли в пресс-службе министерства, инициативу разработали по просьбе российских отельеров, а ее цель – расширение права выбора путешественников и повышение рентабельности подобного бизнеса.

«При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия, при невозвратном – получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации».

В случае принятия законопроекта невозвратное бронирование может появиться во втором полугодии 2025 года, уточняли представители Минэкономразвития. В феврале 2025-го документ прошел первое чтение в Госдуме, однако его последующее рассмотрение отложили на неопределенный срок.

На этом фоне президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский направил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с просьбой ускорить принятие инициативы, сообщили в объединении. Там подчеркнули, что откладывать законопроект сейчас "особенно несвоевременно".

В числе аргументов РСТ – жесткая конкуренция. Отмечается, что из-за восстановления выездного туризма российские отельеры вынуждены соперничать за клиентов не только между собой, но и с иностранными коллегами.

Усложняет ситуацию и высокая стоимость кредитов, поэтому бизнесу приходится рассчитывать лишь на собственные доходы. Однако делать это, когда отмена бронирования может произойти в любой день, "крайне рискованно", указано в обращении.

Конфликты и их решения

На данный момент нет серьезных оснований, чтобы откладывать рассмотрение законопроекта о невозвратных тарифах на длительный срок. Документ корректируется и, вероятнее всего, будет принят до конца весенней сессии нижней палаты парламента, заявил Москве 24 председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

В результате граждане смогут бронировать гостиницы по аналогии с покупкой авиа- и ж/д-билетов, выбирая предпочтительный им формат, указал депутат. Отельеры же получат гарантию, что в случае отказа клиентов от размещения номера не будут простаивать, а доходы – теряться.

«По сути, это шаг на пути к наведению порядка в туриндустрии. Сейчас в России сформирована архитектура правовых отношений, где мы стараемся во главу угла ставить туриста. Но и про бизнес нельзя забывать, нужно стараться искать сбалансированный подход».

Свои преимущества получат от новой опции и сами путешественники, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Речь, в частности, идет о скидках, которые будут предоставляться при невозвратной брони. Исходя из практики мирового отельного бизнеса, дисконт может составлять порядка 15–20%, предположил эксперт в беседе с Москвой 24.

Говоря о возможных недостатках инициативы, Прасов отметил, что в тексте документа были учтены все возможные нюансы. Единственная зона потенциальных проблем связана с человеческим фактором.

«Риск спорной ситуации есть всегда, независимо от наличия или отсутствия невозвратной брони. Везде, где есть люди, существует возможность конфликта, ведь кому-то может что-то не понравиться, например, из-за просто плохого настроения. Но в целом все предусмотрено законодательно: отель не может предоставлять только невозвратный тариф, и желаемый формат можно будет подобрать на свое усмотрение, – сказал Прасов. – Многие гости четко планируют свои отпуска, и им будет особенно интересно забронировать гостиницу заблаговременно и по комфортной цене. Поэтому серьезных проблем с внедрением меры быть не должно».

Также Прасов ответил, не спровоцирует ли закон появление новых видов мошенничества. В частности, недобросовестные отельеры в теории могут начать продавать по невозвратным тарифам номера, в которых заведомо невозможно жить.

Как пояснил эксперт, гостиницам бессмысленно заселять гостей в плохие условия. Напротив, выбирая невозвратную бронь, граждане будут делать бизнесу одолжение, авансируя его выручку, заключил Прасов.