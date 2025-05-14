В Краснодарском крае опровергли слухи о закрытии детских лагерей

Информация об исключении анапских детских лагерей из перечня оздоровительных организаций из-за экологической обстановки не соответствует действительности. Такое заявление опубликовано сегодня в официальном телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

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В настоящее время детские оздоровительные учреждения города-курорта ведут активную подготовку к летнему сезону, некоторые из них уже приняли первых отдыхающих. Ограничения, введенные властями, касаются исключительно 141 пляжа в Анапе и 9 в Темрюкском районе. Эти меры носят временный характер и будут действовать до полного завершения работ по очистке прибрежных территорий. Каждый пляж сможет возобновить работу только после получения разрешения от Роспотребнадзора.

В оперштабе подчеркнули, что ни один детский лагерь не был исключен из официального реестра здравниц Краснодарского края. В Анапе продолжают работать 23 стационарных учреждения детского отдыха и оздоровления, которые предлагают разнообразные программы досуга. Многие лагеря и санатории оборудовали бассейны, разработали анимационные и экскурсионные программы.

Ранее правительство Мурманской области опубликовало пресс-релиз о летней кампании для детей региона. В тексте есть ссылка на слова местного министра образования и науки Дианы Кузнецовой, которая и заявила об исключении учреждений из списка: «При организации отдыха за пределами региона основной акцент сделан на выезд детей в благоприятные климатические и экологические условия. Летние лагеря в Анапском районе исключены из перечня оздоровительных организаций для северян из-за экологической обстановки». Оговорка ли это отдельного чиновника, или местные власти имеют в виду какой-то другой реестр, не уточняется. Но информация на официальном сайте регионального правительства до сих пор не скорректирована.