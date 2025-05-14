В Анапе отели без «все включено» сдвигают открытие

В условиях затянувшейся неопределенности с открытием пляжей Анапы некоторые отели откладывают начало работы. Другие запускают акции со скидками на размещение от 10 до 40%.

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Туристы в Анапе чаще выбирают гостиницы, работающие по системе «все включено», у которых есть свои подогреваемые бассейны, хорошая территория, анимация, инфраструктура. Они выглядят более привлекательно: когда закрыты пляжи, туристам есть чем заняться.

«В этой ситуации отели, предлагающие только проживание, уступают крупным объектам. Поэтому около 10–15% гостиниц в сегменте "без питания" и дополнительных развлекательных опций сдвигают открытие на начало или середину июня», – рассказали редакции TourDom.ru в туроператоре «Алеан».

«Пансионат "Одиссея" 2* на Пионерском проспекте перенес начало работы “вправо” – на 26–28 мая, поскольку понятно, что в ближайшее время гостей будет совсем немного», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Есть и другие примеры. На сайтах некоторых гостиниц бронирование возможно лишь через одну-три недели. Это означает, что откроются они позже обычного. Как выяснила редакция TourDom.ru, заказать номер в отеле «Джемете» 3* можно лишь с 25 мая, в «Уральских самоцветах» – с 30-го, в «Дюнах Золотых» - с 1 июня, в «Джеметинском» – с 12-го.

«Мой отель "Золотые пески" пока не работает, – рассказал редакции владелец двух анапских гостиниц Илья Щучкин. – Те мелкие брони, которые поступали по маю, я перевожу в гостиницу более высокого уровня "Золотое руно". Там подогреваемый бассейн, анимационные программы. Когда будет открытие "Золотых песков", сказать сложно».

Что касается отелей с хорошей инфраструктурой, они начали корректировать прайсы на летний сезон. В частности, наполовину снизил стоимость проживания парк-отель «Лазурный берег» 4*, на 40% – гостиница «Ла Мелия» 4*. Скидки на треть от основных тарифов предлагают Alean Family Doville 4*, Alean Family Riviera 5*, пансионат «Селена» 3*, на 25% – санаторий «Парус» 3*.

Отельеры рассказали корреспонденту TourDom.ru, что им часто звонят с вопросом, пускают ли на пляжи, можно ли там загорать и купаться.