Глава региона сообщил о турпотоке в Калининградскую область

В этом году Калининградскую область могут посетить 2,5 миллиона туристов. Как рассказал глава региона Алексей Беспрозванных в эфире телеканала «Россия 24», сейчас идет подготовка всей необходимой инфраструктуры.

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По словам губернатора, уже в апреле наблюдалось отсутствие билетов на самолеты и высокий уровень бронирования гостиниц. Летом Калининградскую область ждет насыщенный сезон: