Интерес Рианны к отелю под Калугой испугал российских туристов

Всемирно известная поп-звезда Рианна, оказывается, мечтает отдохнуть под Калугой. Правда, сама об этом даже не знает. Певица прокомментировала пост российской модели-блогера Елены Перминовой, которая вместе с детьми проводила время в загородном отеле Pine River.

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«Где это красивое место?» – спросила она.

Россиянка на вопрос так и не ответила, поэтому придется нам.

Это загородный отель в Калужской области. От Москвы на автомобиле до него порядка двух часов. Гостей здесь селят в отдельные домики. Это способствует и единению с природой, и уединенности от других туристов.

Как утверждает сама Перминова, место нашла случайно, без рекомендаций, по картинке.

«Просто выбрала, и уехали на 2 дня. Разные домики, бесконечные варианты досуга, но главное – такое раздолье детям! Набегались, накатались. Всего 2 часа от Москвы, а ощущение, что перелетели в Норвегию. Домики, горячий бассейн под открытым небом, квадроциклы по бескрайним полям и сосновому лесу», – поделилась впечатлениями блогерша в соцсетях.

Как утверждают те, кто уже побывал здесь, место популярное – летом бронировать надо заранее. Иностранцев и без того заезжает много, чтобы вкусить природу. А теперь еще и Рианна:

«Ну все, отель поднимет цены. И вообще не попадем теперь в наше секретное место. Летом там действительно волшебно».

Справедливости ради есть не только комплиментарные отзывы. Кое-что в соцсетях и поругивают: «Место-то красивое. Еще бы по сервису подтянули и по еде. Цены бы им не было». «Ресторан не айс, вот прям от слова "совсем"», – пишут другие. Но, возможно, все дело в личных пристрастиях: «На вкус и цвет… мое любимое тут – варенье из сосновых шишек, и блюдо из дикой оленины было вкуснейшим».

На сегодня самый бюджетный вариант размещения стоит 13 тыс. за сутки. Это двухместный глэмпинг с обзором в 360 градусов. Есть капсульные дома от 12 тыс. С завтраком тарифы на 3–4 тыс. дороже. В выходные, особенно летние, доходит до 18 тыс. Есть и варианты побольше, например четырехкомнатный дом с панорамными окнами от 22 тыс. С завтраком будет уже 28 тыс. Есть и деревянные двухэтажные домики, внешне не хай-тек, а скорее олдскульные.

Про популярность туристы не преувеличивают – уже сейчас на выходные в июне часть категорий номеров не выберешь. Все забронировано. Так что, уважаемая Рианна, если соберетесь, то подумайте заранее. Кстати, спа-комплекс вам придется оплачивать дополнительно. В будни 3,5 тыс. за сеанс, в выходные – 4 тыс. Для детей до 12 лет, а их у Рианны немало, есть скидка в 50%.

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