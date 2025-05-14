Azimut Hotels планирует открыть 15 новых отелей

Российская гостиничная сеть Azimut Hotels планирует открыть 15 отелей в 2025 году, сообщили ТАСС в компании.

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«В 2025 году компания откроет 15 отелей, треть из которых - в странах Азии и Ближнего востока», — рассказали ТАСС в компании.

Согласно подписанным договорам, в текущем году к сети прибавится более 1,2 тыс. номеров. Планируется, что по итогам года сеть будет включать свыше 80 объектов с общим номерным фондом более 13 тыс. номеров.

В первом квартале 2025 года под брендом Azimut Hotels уже открылись три отеля. До конца года компания планирует открыть еще 12 новых отелей. Готовятся к запуску гостиницы в Сочи, Ставрополе, Иркутске, Подмосковье и других городах России. Также активно идет подготовка к открытию отелей в Узбекистане и Израиле.

За 2024 год номерной фонд отелей и санаториев сети вырос на 10%, а выручка на 22%, до 28 млрд рублей. В настоящий момент в сети действует 70 объектов общим объемом свыше 12 тыс. номеров.