РСТ попросило ускорить принятие закона о невозвратных тарифах

Российский союз туриндустрии попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением направил президент РСТ Илья Уманский. С содержанием письма ознакомились «Ведомости».

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Речь идет о проекте поправок в федеральный закон «Об основах турдеятельности». Минэкономразвития разработало и представило первоначальную версию законопроекта еще год назад. Ведомство предлагало закрепить в законе право потребителя выбрать при бронировании номера невозвратный тариф. Тогда отельеры в случае отказа клиента от заезда могли удержать полную стоимость услуги.

Законопроект вызвал бурную дискуссию в правительстве, что повлияло на сроки вступления его в силу. Против невозвратных тарифов в отелях тогда выступил Роспотребнадзор, указывавший, что сама идея невозвратных тарифов противоречит нормам Гражданского кодекса.

В итоге первая версия законопроекта не прошла согласование и на рассмотрение Госдумы не выносилась. Необходимость ускорения принятия законопроекта уже давно назрела, говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева:

«На сегодняшний день гости имеют возможность отменить свое бронирование в любой момент: и в день заезда, и не заехать. И даже если он внес предоплату, руководствуясь законом о защите прав потребителей, он, конечно, совершенно спокойно себе может вернуть всю предоплату, а гостиница при этом останется с нереализованным каким-то количеством номерного фонда и будет терпеть убытки. И очень обидно, когда бывает, что у нас пиковые даты, спрос высокий, и тут у нас какие-то отмены. Тем более есть те же самые билеты на самолеты, когда совершенно спокойно гости относятся к тому, что они имеют возможность купить билет подешевле по невозвратному тарифу, подороже по флексибл-тарифу. И почему-то гостиницам это не предоставили. Никто не будет вводить 100% исключительно невозвратные тарифы, потому что есть все равно борьба за гостя, и гость будет выбирать ту гостиницу, те тарифы, по которым ему удобно и выгодно бронировать и путешествовать. Все равно в любом случае будет и возвратный в том числе. Более того, это общепринятая мировая практика».

Сопредседатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что невозвратные тарифы — это как раз негативный опыт для потребителя:

«У нас есть негативный опыт с невозвратными тарифами на авиаперевозках. Нам ведь говорили, когда их вводили, что это позволит снизить цены для большинства пассажиров, но на самом деле нигде цены не снизились. А ущерб для тех, кто по объективным причинам не смог вылететь, оказался весьма большой. Точно та же самая история будет и с отелями, мы не сомневаемся, мы знаем статистику. Отрасль отелей совсем не убыточна, она достаточно высокорентабельна, и мы видим, что отрасль пытается воспользоваться аргументами, которые несостоятельны. И в случае принятия этого закона многим гражданам станет рискованно бронировать отели, и у них будет возможность воспользоваться существующими онлайн-сервисами, благодаря которым можно сейчас обходиться без отелей, снимать квартиры у частных лиц. И это через некоторое время совсем не понравится самим владельцам отелей. Это отраслевой эгоизм, мы считаем, который, к сожалению, поддерживается Минэкономразвития, и тут явно нарушается баланс интересов потребителей и бизнеса».

Сейчас по закону гостиница может финансово компенсировать простой номера за первые сутки проживания, только если турист не подал заявление об отказе от гостиничных услуг. В остальных случаях объекты размещения терпят издержки.