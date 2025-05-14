Сбор туристического налога частично приостановлен на Кубани

Власти Темрюкского района Краснодарского края приостановили взимание туристического налога в Новотаманском сельском поселении в связи с крушением танкеров у Керченского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

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Тем временем в Таманском сельском поселении пока не отменен налог, однако вопрос об этом решается, уточнили представители власти.

Ранее администрация Кубани выступила с предложением временно остановить взимание турналога в Анапе и Темрюкском районе. Как уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, отмена налога позволит местному бизнесу оптимизировать свои процессы в текущих условиях.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года.

По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство. Предварительно, экологический ущерб превысил 84,9 миллиарда рублей.

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, качество воды и состояние пляжей на курортах Кубани и Крыма соответствуют санитарным нормам, а территории курортных зон находятся вне зоны риска.