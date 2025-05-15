Исследование показало, как изменился внутренний туризм в России

Внутренний туризм в России продолжает демонстрировать динамичный рост, опережая показатели выездного туризма. Согласно последним данным, за прошедший год число россиян, предпочитающих отдых внутри страны, значительно увеличилось.

© runews24.ru

Этому способствуют повышенное внимание к национальным направлениям, а также меры поддержки внутреннего туризма, введённые государством. В связи с ограничениями и санкциями, которые затруднили выезд за границу, всё больше граждан выбирают путешествия по регионам России, в том числе на Кавказе, в Золотое кольцо, на Байкал и другие популярные направления. Помимо этого, развивается инфраструктура, появляются новые туристические маршруты, расширяются возможности для активного отдыха и экотуризма. Всё это способствует росту внутреннего спроса на туристические услуги и развитию туристической индустрии внутри страны. Государственные программы, бесплатные экскурсии, развитие сервисов для семей и любителей природы — всё это стимулирует интерес и увеличивает поток туристов внутри России. Эксперты ожидают, что тенденция увеличения внутреннего туризма продолжится и в ближайшие годы, что окажет положительное влияние на экономику регионов и создаст новые рабочие места. В целом, внутренний туризм становится одним из ключевых драйверов развития туристической отрасли России на текущий и долгосрочный периоды.

Недавние инициативы и события в туристической сфере подтверждают, что внутренний туризм продолжает развиваться быстрыми темпами и становится важной частью экономического роста региона и страны в целом. В рамках этого направления регионы предпринимают конкретные меры для привлечения туристов, расширения инфраструктуры и повышения уровня сервиса. Так, Приморский край планирует увеличить туристический поток за счет реализации новых программ и создания привлекательных туристических маршрутов, что должно способствовать развитию региона и привлечению туристов со всей России. В то же время, в Рыбинске уже намечено проведение всероссийского форума, посвященного развитию внутреннего туризма и обмену лучшими практиками среди специалистов отрасли.