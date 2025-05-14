РЖД запускает новый туристический поезд

Круизный туристический поезд "Вдоль Оки" будет курсировать с 18 мая из Москвы в Муром и обратно. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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«Муром станет частью железнодорожного турмаршрута. ОАО "РЖД" запускает новый круизный туристический поезд "Вдоль Оки" по маршруту Москва - Нижний Новгород - Муром - Москва. Во всех городах следования поезда пассажирам предлагаются обзорные экскурсии», — написал глава региона.

По его словам, 18 мая в 08:20 первые гости прибудут в Муром.