Сенатор назвал российский флагман туристической отрасли

Дальний Восток традиционно является флагманом туристической отрасли, а ключевым показателем эффективности ее развития — динамика внутреннего и въездного турпотоков. Об этом член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Ролик заявил 14 мая на совещании, посвященном перспективам развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, в котором также принял участие замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев.

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Ролик, который представляет в Совфеде исполнительный орган госвласти Приморского края, отметил, что в 2024 году регион посетили почти четыре миллиона человек и региональное правительство продолжает развивать различные направления туризма.

Касаясь вопросов законодательного обеспечения работы отрасли, сенатор напомнил, что в прошлом году в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» были внесены изменения, устанавливающие обязательную классификацию всех средств размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов. Документ предусматривает присвоение средству размещения определенного типа, а в отношении отдельных типов размещения — категории.

Парламентарий обратил внимание, что до его принятия обязательная классификация действовала только для гостиниц. Также закон уточняет понятия и полномочия органов госвласти РФ в сфере туризма, устанавливает единый реестр объектов классификации в индустрии. При этом установлен запрет оказания услуг в объектах туристской индустрии, не включенных в единый реестр.

Ролик отметил, что принятый закон нацелен на модернизацию законодательства, регулирующего сферу туризма, в том числе деятельность средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии, и позволит повысить качество и безопасность оказываемых услуг.

Также законодатель напомнил, что с 2019 года реализуется госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае», на ее реализацию в прошлом году было выделено более одного миллиона рублей. Ее основные цели — обеспечение современной туристической инфраструктурой, увеличение турпоездок по стране и числа въездных туристических поездок иностранных граждан, позиционирование Приморского края как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевым показателем эффективности развития отрасли Ролик назвал динамику внутреннего и въездного туристских потоков. Согласно данным геоаналитических отчетов, общий поток туристов в Приморье по итогам 2024 года составил 3,9 миллиона человек. Рост в значительной степени обеспечен увеличением потока иностранных туристов в 3,3 раза по сравнению с 2023 годом, до уровня 630 тысяч человек.

По словам Ролика, которые приводит пресс-служба Совфеда, это способствовало росту оборотов отрасли. По итогам года туристические организации, гостиницы, рестораны внесли в консолидированный бюджет Приморья 3,22 миллиарда рублей в виде налогов, что на 29,3% превышает показатель 2023 года.