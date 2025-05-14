Сколько туристов поехало в Анапу: появились свежие цифры сезона

Около 100 тыс. туристов посетили Анапу в майские праздники, несмотря на временные ограничения на морские купания. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.

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Из-за работы спецтехники, которая очищает песок от мазута после ЧП с танкерами, посещение пляжей Анапы не рекомендуется, а купание в море пока под запретом. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, по береговой линии курсируют автопатрули спасательной службы - они через громкоговорители информируют отдыхающих о действующих ограничениях.

«В майские праздники Анапа встретила около 100 тысяч туристов. Несмотря на временные ограничения на морские купания, Анапа остается популярным направлением для отдыха», — говорится в сообщении.

Как отметила вице-мэр Анапы Олеся Ляшенко, число туристов в городе продолжает расти. По ее словам, каждый седьмой гость, выбравший отдых в Краснодарском крае на майские праздники, приехал именно в Анапу.

«Сейчас на курорте единовременно отдыхают более 30 тыс. гостей, и с каждым днем их количество растет», — сказала она.

По данным властей Кубани, на Анапу и Темрюкский район приходится почти треть емкости номерного фонда курортов региона. Ранее в министерстве курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС сообщали, что в Анапе и Темрюкском районе в качестве альтернативы пляжному отдыху туристам готовы предложить более 75 объектов турпоказа, включая активный отдых.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.