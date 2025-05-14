Российские туристы устремились в Архыз

В майские праздники активность российских туристов превысила прошлогодние показатели на 35%. Количество бронирований выросло на 35%.

При этом, отмечают аналитики платформы Bronevik.com, наибольший прирост туристов показал расположенный в Карачаево-Черкесии Архыз. Число заказов на отдых в поселке увеличилось на 119%.

Красная Поляна стала вторым по темпам роста бронирований направлением. Горный кластер Сочи остается востребованным туристами вне зависимости от сезона.

Также россияне провели майские каникулы в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Лидерами по количеству бронирований стала столица России. Второе и третье места разделили Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, 8 мая Turkish Airlines отменила все запланированные рейсы из московского аэропорта Внуково и петербургского Пулкова в Стамбул, а также направления в Анталью, Бодрум и Даламан. Эксперты сообщили, что туристам, чьи рейсы отменили или перенесли, не продлят туры.