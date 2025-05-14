Гостиницы Анапы приостановили прием гостей

ЧП с розливом мазута вынудило некоторые гостиницы Анапы приостановить деятельность. Из-за снижения турпотока представители гостиничного бизнеса решили закрыться на целый сезон.

В Анапе гостиничный бизнес терпит убытки. Из-за отсутствия турпотока владельцы приняли решение закрыть отели на сезон. Другие займутся реставрацией зданий.

Например, о приостановке бронирований сообщила администрация отелей «Золотой берег», «Золотые дюны». Пансионат «Солнечный» распустил персонал, а санаторий «Сибур-Юг» закроется на ремонт, чтобы встретить постояльцев уже в 2026 году, пишет «КП-Кубань».

Другие гостиницы надеются привлечь туристов низкими ценами. В результате сейчас снять двухкомнатный номер в Анапе можно за 1,5 тыс. руб. в сутки, что в два раза ниже прошлогоднего уровня.

По оценкам участников рынка, на лето фиксируется снижение активности бронирований до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Общественная палата предложила организовать для туристов в Анапе альтернативный вид отдыха. Также сообщалось, что из-за закрытия пляжей Анапы выросли цены на другие курорты.