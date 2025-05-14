Перечислены открытые для купания пляжи Краснодарского края

Купальный сезон все ближе. И на российском черноморском побережье есть немало мест, где можно купаться этим летом. Полностью безопасны пляжи от Новороссийска и на восток, сообщает "Объясняем.рф".

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Это подтвердили более 6 тысяч исследований Роспотребнадзора.

Итак, можно смело купаться на 8 пляжах Новороссийска - на Суджукской косе, Центральном, Алексино, Дюрсо, Русском море, на мысе в Широкой Балке и Южной Озереевке.

В Геленджике можно посетить пляж Сады Морей, набережную города, берег Тонкого Мыса. А также там доступны 150 пляжей. В частности, не запрещено купание в Дивноморском, Архипо-Осиповке. В Кабардинке готовы принять гостей 11 км пляжей - от мыса Дооб до Новороссийска.

В Сочи и Адлере будут работать 180 пляжей, в том числе на побережье Хосты, Дагомыса, Лоо, федеральной территории "Сириус". Также безопасны для летнего отдыха 90 км туапсинского и 7 км лазаревского побережья.