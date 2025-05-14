Почему россияне стали реже искать «горящие» туры

Россияне всё чаще бронируют поездки заранее и всё реже рассчитывают на горящие туры. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. По их данным, средняя глубина бронирования в этом году составила 44 дня — это даже больше, чем было до пандемии.

Такой подход связан с тем, что в последние дни перед вылетом цены на авиабилеты могут не снижаться, а наоборот — расти. Кроме того, сами горящие туры становятся редкостью и почти не оставляют туристам выбора: даты, направления и отели часто уже определены.