Как увидеть все главные места Грозного за несколько часов

Самые узнаваемые и посещаемые места Грозного — это мечеть «Сердце Чечни», Грозный-сити, бульвар Эсамбаева, поющий фонтан, Английский замок и «Лестница в небеса». Именно этот список достопримечательностей мы наметили себе, когда ехали из Нальчика в Махачкалу через Грозный. Вышло следующее.

12:00

Выехав из Нальчика примерно в 9:20, до окраин Грозного мы добрались ровно в 12:00. Надо сказать, это довольно быстро, если учесть, что нас остановили на посту «Чермен» в Северной Осетии, чтобы заглянуть в документы и пожелать приятной поездки. Правда, Ингушетию проскочили, не останавливаясь. Соблазн завернуть к виднеющейся вдали башне Согласия был велик, но все же главной целью был Грозный, так что Магас оставили на потом.

12:30

Мы успешно миновали озеро с фонтаном, которое местные гордо зовут Грозненским морем, — фонтаны спали, поскольку сезон на тот момент еще не был открыт. Проскочили Минутку. Положа руку на сердце, мне очень хотелось остановиться здесь и осмотреться как следует — красивая мечеть, высоченные, по-восточному сказочные дома, огромная арка-ворота, футуристический завиток-экран в самом центре. Но движение весьма активное, и оно как бы невзначай увлекло нас за собой дальше и выпустило где-то между церковью Архангела Михаила и Парком цветов. Последний еще не обрел свою летнюю мощь зелени и пестроту цветения, но петуньи в вазонах и уютные аллейки все равно были заполнены людьми.

12:45

Следующим пунктом предсказуемо стал Грозный-сити. Сделав кружок вокруг самого первого небоскреба и с третьего раза войдя в правильную дверь, мы отправились на крышу — осмотреть столицу Чечни с высоты птичьего полета. Правильная дверь расположена с левого торца здания. Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 150. Кстати, расплатиться можно картой. Лифт на 29-й этаж доезжает быстро. На площадке перед выходом на крышу продают сувениры (от магнитиков до шарфов с надписью «Ахмат — сила!»).

Панорама города радует контрастами: зеленые склоны лесистых гор и небольшие частные домики, футуристические высотки и многоэтажки, отделанные желтым дагестанским камнем, стройные минареты мечетей и башенные краны в строящихся районах.

13:10

Выбравшись из плена высокоэтажного хайтека, направляемся к мечети «Сердце Чечни». Отцветающая сакура, желто-розовый камень, которым отделаны стены, уютный сквер, спешащие куда-то мимо прекрасного здания юноши и девушки, возвращающиеся после молитвы верующие, мамы, прогуливающиеся по площади с детьми. Ты будто растворяешься в этой атмосфере и не хочешь идти никуда дальше.

13:40

Но дальше надо — там бульвар Эсамбаева еще не хожен. На него попасть легко. Надо просто перейти через дорогу по пешеходному прямо к огромной площади, на которой плиткой выложена карта Чечни, пересечь ее и выйти на симпатичную пешеходную улицу. Здесь, кстати, множество уютных кафе и магазинчиков. И всегда много народу. В пестрой толпе легко пройти бульвар от начала до конца, но при желании можно все же остановиться и, например, выпить где-нибудь чашечку кофе.

14:20

Нашей же целью были не уютные кафешки. Поэтому вскоре нас обдало ароматным дымом легендарнейшей с точки зрения гастрономии улицы Грозного — Южной. Дело в том, что шашлычные на ней располагаются буквально в каждом дворике. Выбирайте любое заведение, смело шагайте внутрь и заказывайте шашлык из баранины. А еще попробуйте лимонады местного производства. Средний чек на человека — в районе 1500 рублей. Кстати, автобусные туры сюда обычно не докатываются, им тут просто негде парковаться. А вот местные отдыхают здесь часто.

15:30

Нежнейший шашлык был съеден так быстро, что его даже сфотографировать никто не успел. И в 15:30 мы были уже в промзоне, у Английского замка. Это здание некогда являлось Грозненским нефтяным научно-исследовательским институтом. Внешне он и правда самый настоящий замок из какого-нибудь английского графства. Строительство его приписывают американцам.

Зданию около 100 лет. В конце1990-х и начале 2000-х на территории Чечни шли военные действия, в ходе которых замок получил повреждения. Он довольно долго стоял полуразрушенным, исправно привлекая своим необычным видом туристов. В прошлом году локацию не просто открыли для посещения, а обновили. Теперь в нескольких залах на первом этаже расположились экспонаты — свидетели истории Грозного, а на втором — ресторан. Во дворике находится выставка ретро-авто. Цокольный этаж все еще на стадии реконструкции. После обновления, оставившего, впрочем, так любимую многими эстетику заброшек, локация стала еще более популярной. Мы, например, застали группу выпускников одной из школ столицы Чечни — стайки ребят с ленточками «Выпускник-2025» хохоча перебегали из зала в зал и фотографировались. А в центральном коридоре мы обнаружили прекрасную фею в платье из фатина и газет, участницу какого-то местного конкурса, которая пришла вместе со своими болельщиками сделать красивых фотографий в готических декорациях.

16:40

К сожалению, на выходе из замка, примерно через час после нашего в него приезда, нас застал дождь, теплый, но очень мокрый. И нашим планам заглянуть еще в пару местечек, включая «Лестницу в небеса», не суждено было стать реальностью. Впрочем, это не значит, что мы не увидим их никогда, просто встреча с ними немного откладывается. Но это, конечно, будет уже совсем другая история.