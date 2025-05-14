В график и маршрут «Кометы» внесли изменения

С 25 мая начнет работу регулярное морское сообщение между Геленджиком и Сочи на скоростных судах «Комета». Об этом сообщает оператор перевозок компания ООО «Курорт».

Первоначально власти Краснодарского края анонсировали запуск маршрута уже с 15 мая, включив в него также Анапу, Туапсе и Лазаревское. Однако, по словам гендиректора «Курорта» Василия Дьяченко, график, как и маршрут, пришлось скорректировать из-за технических сложностей. «Комета» не будет заходить в Анапу. Порт курорта не готов принимать суда.

Также на решение убрать Анапу из маршрута могли повлияет еще несколько факторов. Это ограничения на пляжах в зоне ЧС, усложняющие логистику, и снижение спроса на бронирование жилья в городе, что делает рейсы менее рентабельными.

При этом на возобновлении маршрута ранее настаивал Минтранс. По мнению представителей ведомства, «Кометы» нужно ставить до момента открытия аэропортов на юге страны.

Судя по комментариям подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», многие подписчики ждали возвращения «Кометы». Это пусть и не самый быстрый и бюджетный способ путешествия между черноморскими городами, но достаточно удобный. Путешественники не стоят в пробках на серпантинах, а добираются до пункта назначения с комфортом по морю.