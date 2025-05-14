Маршрут по Золотому кольцу России: что посмотреть туристу

Данные из разных источников показывают, что маршрут по Золотому кольцу России выбирают, как минимум, 5 из 10 иностранцев, приезжающих в Россию. Старинные русские города стремятся посетить и многие соотечественники в период отпуска или просто праздников.

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В каталогах турагентств представлены как однодневные поездки, так и многодневные туры, в ходе которых можно насладиться видом старинных церквей и монастырей, величием Волги, ее многочисленных притоков и иных рек к северо-востоку от Москвы.

Остается решить, куда же отправиться, например, в ближайшие выходные. В любой из городов Кольца можно проехать на авто, автобусе, поезде. Из Москвы ходят электрички, «Ласточки».

Владимир

Начать путешествие стоит именно с этого города на берегу Клязьмы. По одной из версий первый камень в основание крепости заложил Владимир Красное Солнышко приблизительно в 990 году. По другой версии город основан на 100 с лишним лет позже, уже при Владимире Мономахе.

Владимир интересен и тем, что князь Андрей Боголюбский сделал его столицей Руси. Когда же страна была захвачена монголо-татарами, во Владимире жил митрополит Русской православной церкви.

Что посмотреть во Владимире? В первую очередь внимания заслуживают памятники истории и архитектуры:

Золотые ворота. Входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ворота возвышаются во Владимире еще со времен Андрея Боголюбского;

Успенский собор. Археологи датируют его XII веком, а на стенах можно видеть фрески, созданные лично Андреем Рублевым. Именно владимирский собор стал образцом для Аристотеля Фиораванти при строительстве Успенского собора в Москве;

Дмитриевский собор. Построен практически 900 лет назад. От большинства храмов отличается оформлением стен. Вполне традиционные изображения святых дополнены рельефными изображениями растений и животных;

Водонапорная башня. Ее построили в середине XIX века, но по назначению использовали менее 100 лет и при этом постоянно перестраивали. Начиная с 70-х годов XX века здесь работает музей «Старый Владимир», позволяющий узнать о жизни города в течение последних веков. Здесь же можно посетить смотровую площадку, с которой виден практически весь город.

И конечно во Владимире можно просто гулять по улицам и любоваться сохранившимися образчиками архитектуры прошедших веков. Детям будет интересно в Центральном парке. Для спокойных прогулок подойдут парки Пушкина и Липки.

Иваново

Его называют «городом невест» и текстильной столицей России. До 1871 года на карте значилось только село Иваново. Позднее к нему присоединили Воскресенский посад. Нынешнее название городу присвоено уже при советской власти в 1932 году.

Что посмотреть в Иваново? В свой маршрутный лист стоит включить следующие достопримечательности из Золотого кольца России:

Ивановский музей им. Д. Г. Бурылина. Городской меценат в течение многих лет собирал предметы искусства, включая монеты и оружие. Музей работает с 1914 года;

Музей ивановского ситца. Он также связан с именем городского мецената Д. Г. Бутырлина. Экспозиция позволяет узнать, как люди вообще узнали о хлопке, где заработала первая ткацкая фабрика, какие станки на фабриках используются в XXI веке;«

Дом-птица». В первые годы после Октябрьской революции особой популярностью в архитектуре пользовался стиль конструктивизм. И этот дом — один из оригинальных образцов направления;

Усадьба Дюрингера. Хотя ее и построили в начале XX века, но своими очертаниями дом похож на средневековый замок, характерный для Европы.

Помимо этого, в Иваново стоит увидеть дома в виде подковы и корабля, Скорбященскую и Казанскую церкви, Успенский монастырь и Преображенский кафедральный собор. Дети с удовольствием побывают в зоопарке и огромном парке культуры и отдыха им. В. Я. Степанова. Здесь можно сначала отдохнуть в городке аттракционов, а потом через роскошный сосновый лес прогуляться к смотровой площадке на берегу Уводи.

Кострома

Кострома — практически ровесница Москвы. Годом основания города из Золотого кольца считается 1152. Именно здесь останавливался Юрий Долгорукий, когда воевал с казанскими булгарами. Название же город получил в честь Костромы — притока Волги.

С 2008 года Кострома является вотчиной российской Снегурочки. Специально для нее в непосредственной близости от исторического центра Костромы выстроен бревенчатый дом. Здесь можно познакомиться не только с внучкой Деда Мороза, но и Котом Баюном, Домовым и Домовихой.

Если же хочется познакомиться с образцами архитектуры и историческими реликвиями, стоит посетить следующие достопримечательности:

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский сейчас относится к небольшим городам областного значения. В XIII же веке он был одним из значимых политических центров на Руси. Основал его Юрий Долгорукий одновременно с Костромой. В Переславле родился князь Александр Невский, победивший тевтонских рыцарей.

Что посмотреть в Переславле Залесском? Например, можно подняться на земляные валы, которые защищали город от набегов.

Также в Переславле стоит посетить:

Свято-Никольский монастырь, выстроенный в камне еще в середине XIV века. Сейчас здесь размещается женский монастырь, а все желающие могут преклонить колени перед Корсунским крестом-мощевиком;

Симеоновскую церковь, построенную в XVIII веке. Его стены не выкрашены в традиционный белый цвет, а главы увенчаны уникальными ажурными крестами;

Никитский монастырь. Первые деревянные постройки обители появились в XII веке, но современный облик монастырь обрел уже при Иване Грозном;

Синий камень. Он не поражает своими размерами, считается, что «пришел» на берег Плещеева озера вместе с ледниковым периодом. Когда-то Камень был объектом поклонения у мерян и славян-язычников;

Спасо-Преображенский собор. Построили его в короткие сроки — в период с 1152 по 1157 год. Собор неоднократно подвергался разграблениям, его полностью сжигали, в том числе в Смутное время.

В Переславле-Залесском стоит посетить Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова, Музей смекалки и хитрости, Музей утюга, историко-культурный центр «Русский парк». Здесь можно познакомиться с традиционными русскими ремеслами, забавами, изобретениями.

Ростов Великий

Не покидая Ярославскую область, стоит отправиться в Ростов Великий. Предположительно первый камень на месте построек заложен в 862 году. Историки эту дату не подтверждают, а по легенде город появился в том месте, где для отдыха остановился царевич Росс, спасавший свою жену.

Что посмотреть в Ростове-Великом? Всего на территории города находится свыше 300 зданий и сооружений, заслуживающих внимания. Если же говорить о сувенирах, можно приобрести что-либо из финифти — изделия, расписанные эмалью.

В Ростове стоит посетить:

Ростовский кремль. Когда-то здесь располагалась резиденция архиеерев Ростово-Ярославской епархии. Сейчас же Кремль является государственным музеем-заповедником. Его доминанта — Успенский собор, строительство которого начато на границе XV-XVI веков;

Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь. Первая церковь Зачатия святой Анны датирована еще XIV веком. Потом на месте деревянной постройки появился каменный собор, где можно полюбоваться фресками, написанными более 500 лет назад. Помимо церкви Зачатия в монастыре располагаются многочисленные соборы, выстроенные, например, в честь Дмитрия и Иакова Ростовских;

Музей купечества Ростова. Дом ранее принадлежал династии купцов Кекиных;

Рождественский монастырь, заложенный в конце XIV века. Здесь сохранились росписи, созданные 300 лет назад.

Сергиев Посад

Когда-то на территории этого небольшого городка в Московской области находилась только Троице-Сергиева лавра, построенная в XIV веке. Его основателем считается Сергий Радонежский. В конце XVIII века Екатерина Великая подписала указ, положивший начала собственно Посаду.

Что посетить в Сергиевом Посаде? Здесь можно даже просто ограничиться прогулкой по улицам с уникальными деревянными и каменными особняками с яркими фасадами.

Также внимания в ходе тура по Золотому кольцу заслуживают:

Троице-Сергиева Лавра. За ее массивными стенами прятался Петр I во время стрелецких бунтов. В иконостасе Троицкого собора можно видеть иконы, написанные Андреем Рублевым, а в Серапионовой палате поклониться мощам святых;

Музей игрушки, основанный в начале XX века. Здесь можно познакомиться с историей игрушки, характерной для России и Восточной Европы;

Блинная гора. С ее вершины можно видеть все основные достопримечательности Посада, включая памятник Сергию Радонежскому.

В Посаде также стоит посетить музейный комплекс «Конный двор», Гефсиманский Черниговский скит, Сергиевскую кухмистерскую, где готовят по рецептам начала XX века.

Суздаль

Впервые о Суздале из туристического маршрута по Золотому кольцу России говорится в летописи от 1024 года. При Юрии Долгоруком он становится главным городом Ростово-Суздальского княжества. На сегодняшний день здесь можно видеть памятники, относящиеся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Что можно увидеть в Суздале? Туристов привлекают:

Спасо-Евфимиев монастырь. Располагается на берегах небольшой речки Каменки. Первый камень в основание заложен в середине XIV века. Тогда это было не столько место для моления, сколько крепость, предназначенная для защиты Московского княжества от набегов. При Екатерине Великой монастырь стал тюрьмой для всех неблагонадежных лиц;

Суздальский Кремль. Его строительство начали еще на границе X–XI веков. В Рождественском соборе сохранились росписи, созданные в средние века. Часть Архиерейского дома отдана под музей. Здесь можно посетить выставки, посвященные истории России, живописи разных эпох»

Торговые ряды. Это здание в стиле ампир появилось на карте Суздаля 200 лет назад. Стены комплекса и площадь перед ним можно видеть в фильме «Женитьба Бальзаминова».

Также в Суздале осматривают Покровский монастырь, где нашли свое последнее пристанище многие высокопоставленные дамы из разных эпох, Спасо-Преображенский собор, расписанный под руководством Гурия Никитина.

Углич

К 1148 году относится первое упоминание о городе Угличе на волжских берегах. Здесь погиб один из сыновей Ивана Грозного, что прямо или косвенно привело к Смуте не только в Москве, но и во всей земле Русской.

Что увидеть в Угличе? В первую очередь стоит отправиться в Кремль на берегу великой русской реки. Основная часть зданий и сооружений датирована XV–XIX. На территории Угличского кремля находятся церковь царевича Димитрия на крови, Спасо-Преображенский собор, палаты правящего князя.

Также внимания в городе из Золотого кольца заслуживают монастыри Богоявленский (в русско-византийском стиле, заложенный по приказу матери первого царя из династии Романовых) и Алексеевский (построенный по прямому распоряжению Дмитрия Донского).

Ярославль

В Ярославле находится символический «нулевой километр», обозначающий начало Золотого кольца России. Первые упоминания в летописях относятся к 1024 году. В течение многих веков здесь преобладали лавки кожевенных мастеров, ювелиров, пекарей и мукомолов.

Что посмотреть в Ярославле? В городе есть несколько объектов, мимо которых не проходит ни один турист. Это:

Смотровая беседка в стиле классицизма. Именно ее можно видеть на многих открытках, картинах, постерах, посвященных Ярославлю. Из беседки можно практически бесконечно любоваться Волгой и ее окрестностями;

Музей-заповедник. Работает с 1865 года, среди прочего включает Спасо-Преображенский монастырь. Музей посещают, например, чтобы познакомиться с историей «Слова о полку Игореве». Также работают экспозиции, посвященные нумизматике, живописи, оружию, маркам, текстилю и т. д.;

Церковь Ильи Пророка, построенная на деньги купцов Вон

ифатия и Иоанникия Скрипиных. В церкви можно видеть образцы росписи, созданной в XVII веке;

Церковь Иоанна Предтечи, датированная XVII веком. Ее стены не гладкие, а фигурные. Именно эта церковь изображена на купюре номиналом в 1000 рублей.

Помимо этого в Ярославле стоит посетить Стрелку в месте слияния Которосли и Волги, губернаторский дом и сад, где базируется Художественный музей, зоопарк ландшафтного типа, Успенский собор, планетарий. А можно просто прогуляться по набережным Волги и ее притока Которосли.

Как построить маршрут по Золотому Кольцу

Здесь все зависит от того, из какой точки начинать движение. Если выбирать тур по Золотому кольцу из Москвы или Санкт-Петербурга, сначала стоит посетить Сергиев Посад. Далее можно двигаться в сторону Ярославской области. Здесь останавливаются в Переславле-Залесском, потом — в Ростове и Угличе. Завершают поездку по области осмотром достопримечательностей Ярославля. Далее маршрут включает Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

Если же выезжать из Нижнего Новгорода, отправной точкой может стать Владимир. Если в планах значится посещение Москвы, перемещаться по городам стоит против часовой стрелки: от Суздаля к Сергиеву Посаду.

При построении маршрута нужно учитывать ряд моментов:

во всех городах Кольца есть гостиницы и отели разного уровня комфортности. По желанию можно снять и частную квартиру на 1-2 дня;расстояние между городами не превышает 100-150 км. Преодолеть их можно за 1-2 часа. Дальше всего от Москвы находятся Иваново и Кострома.

Практически во всех городах Кольца есть, что привезти. Можно приобрести аутентичные сувениры. Например, в Суздале предлагают варенье и мармелад из огурцов. Во Владимире продают изделия от Гусь-хрустального завода и керамические свистульки. В Костроме широко представлены сувениры, посвященные Снегурочке, а в Ростове — изделия из финифти.